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Шоу-бизнес
Все из-за Меган Маркл: принц Гарри едва не прикончил родного брата

Все из-за Меган Маркл: принц Гарри едва не прикончил родного брата

Принц Гарри ради Меган Маркл отказался от роскошной жизни.
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Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в 2018 году. Однако их брак был обречен на вечные скандалы. Герцог Сассекский ради жены отказался от привычной роскошной жизни. Перестав выполнять обязанности членов королевской семьи, супруги вместе с детьми переехали из Великобритании в США.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Меган Маркл никто не любил в Букингемском дворце. Отношения между герцогиней Сассекской и королевой Елизаветой II были весьма натянутыми. Более того, после ухода главы государства наследник трона, король Карл III просил младшего сына не приезжать на траурную церемонию вместе с супругой.

Об этом писали британские таблоиды. К слову, отношения принца Гарри с семейством резко ухудшились после того, как они с женой дали интервью и в эфире популярного американского шоу влезли в грязное белье Британской Короны.

Однако на этом семейные ссоры не прекратились. Как оказалось, когда любимая бабушка Елизавета II была уже при смерти, никто не сообщил об этом принцу Гарри и Меган Маркл. В итоге они прилетели в Великобританию уже после кончины королевы.

Как рассказал 38-летний сын монарха, в очередной раз отношения пошли на спад после того, как он сообщил семейству о желание переехать в США. Принц Гарри был весьма подавлен и, казалось, в тот момент ментально едва не прикончил близкого человека – родного брата, принца Уильяма.

"Я был в ужасе от того, что мой родной брат кричит на меня", – посетовал герцог Сассекский. По словам принца Гарри, родственники не приняли его решение покинуть родину вместе с Меган Маркл.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 22:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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