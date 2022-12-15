Все из-за Меган Маркл: принц Гарри едва не прикончил родного брата

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в 2018 году. Однако их брак был обречен на вечные скандалы. Герцог Сассекский ради жены отказался от привычной роскошной жизни. Перестав выполнять обязанности членов королевской семьи, супруги вместе с детьми переехали из Великобритании в США.
Меган Маркл никто не любил в Букингемском дворце. Отношения между герцогиней Сассекской и королевой Елизаветой II были весьма натянутыми. Более того, после ухода главы государства наследник трона, король Карл III просил младшего сына не приезжать на траурную церемонию вместе с супругой.
Об этом писали британские таблоиды. К слову, отношения принца Гарри с семейством резко ухудшились после того, как они с женой дали интервью и в эфире популярного американского шоу влезли в грязное белье Британской Короны.
Однако на этом семейные ссоры не прекратились. Как оказалось, когда любимая бабушка Елизавета II была уже при смерти, никто не сообщил об этом принцу Гарри и Меган Маркл. В итоге они прилетели в Великобританию уже после кончины королевы.
Как рассказал 38-летний сын монарха, в очередной раз отношения пошли на спад после того, как он сообщил семейству о желание переехать в США. Принц Гарри был весьма подавлен и, казалось, в тот момент ментально едва не прикончил близкого человека – родного брата, принца Уильяма.
"Я был в ужасе от того, что мой родной брат кричит на меня", – посетовал герцог Сассекский. По словам принца Гарри, родственники не приняли его решение покинуть родину вместе с Меган Маркл.