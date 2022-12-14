Жизнь больше не будет прежней: погрязшая во лжи Маркл дорого заплатила за брак с принцем Гарри

Общественность обсуждает премьеру документального фильма, главными героями которого стали принц Гарри и Меган Маркл.

На сегодняшний день вышло уже три серии из шести нашумевшего документального фильма от Netflix "Гарри и Меган", в котором известные на весь мир герцог и герцогиня Сассекские рассказывают свою историю любви и о нелегкой доли знаменитости. Принц Гарри и Меган Маркл решили быть предельно откровенны, они не стали ничего скрывать.

Супруги вспомнили те дни, когда только зарождался их роман. Их знакомство произошло в социальной сети. Тогда Гарри находился в Лондоне, а Меган – в Торонто, поэтому встречи их были до определенного момента редкими. Они долго скрывали свою связь во многом из-за журналистов, которые, как оказалось вскоре, превратили жизнь Маркл в ад на земле.

Как только пресса узнала о романтических отношениях принца Гарри и малоизвестной американской актрисой, ту начали преследовать где только можно и нельзя. Тогда Меган поняла: больше ее жизнь не будет прежней. Давление на пару не прекращалось вплоть до свадьбы.

А прямо перед важным событием в предателях оказался родной отец Меган Маркл. Тот без угрызения совести начал общаться с журналистами и лить грязь на собственную дочь. Гарри признался, что в тот момент взял ответственность на себя. Мол, если бы не он и его любовь, у Меган до сих пор был бы отец. Маркл, выходит, дорого заплатила за брак с внуком Елизаветы II.

Обо всем этом Меган Маркл и принц Гарри рассказали в третьей серии документального фильма. В следующих сериях супруги поведают о том, что на самом деле происходило на свадьбе и почему они решили перебраться в США.

Кстати, публика довольно скептически относится к откровениям принца Гарри и Меган Маркл. Многие, особенно британцы, говорят, что супруги просто погрязли во лжи. Они убеждены, что Сассексы намерено выставляют себя жертвами, чтобы казаться лучше на фоне королевской семьи, которая угодила не в один скандал.