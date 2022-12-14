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Шоу-бизнес
Врачи сделали все возможное: В Израиле не стало 73-летней Аллы Пугачевой

Врачи сделали все возможное: В Израиле не стало 73-летней Аллы Пугачевой

Близкие друг Аллы Пугачевой рассказал о ее лечении.
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Примадонна покинула Россию и уехала в Израиль – как поговаривают, на этот раз с концами. На чужбине артистка стала жить еще в феврале, лишь один раз и не надолго приехав домой. Коллеги, друзья и поклонники заметили, что вдали от родины Алла Пугачева очень изменилась.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Сергей Анатольевич Зверев

Сергей Анатольевич Зверев шоумен, парикмахер

Пока многие ровесницы артистки стареют, она продолжает молодеть. Глядя на нее, кто поверит, что ей пошел уже 74-й год? Вместе с тем народ гадает, как же так получается, что певица умудряется выглядеть моложе своих лет? Некоторые подозревают ее в пластике, хотя сама Примадонна никогда не подтверждала эту информацию.

Изменения во внешности Аллы Пугачевой заметил и Сергей Зверев, который когда-то был очень близок со звездой и даже окрестил ее своей музой! Король гламура не мог не отметить, что Примадонна похудела, посвежела и помолодела. Получается, что с приездом в Израиль старой артистки не стало, а родилась ее новая версия!

"Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье", – отметил артист.

Он также добавил, что в ее преображении важную роль сыграли врачи, которые сделали все возможное для того, чтобы звезда хорошо выглядела и прекрасно себя чувствовала. Вместе с тем, предполагает Сергей Зверев, Алле Пугачевой также помогли климат и продукты.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2022, 12:10 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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