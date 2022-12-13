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Шоу-бизнес
Беда в семье беглянки Пугачевой: Серьезно заболевшей старухе требуется дорогущая операция

Беда в семье беглянки Пугачевой: Серьезно заболевшей старухе требуется дорогущая операция

На голову Аллы Пугачевой свалилась инвалидность.
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Не так давно Примадонна сбежала из России – и на этот раз, как поговаривают, с концами. Собственно, причин для возвращения на родину у артистки мало: дети рядом с ней, а на руках – заветное гражданство Израиля. Кажется, что Аллу Пугачеву вряд ли интересует, что происходит в родных краях и как живут ее близкие.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Ведь если бы все было иначе, ее бывшая домработница Людмила Дороднова, которая за годы работы в доме певицы практически стала частью ее семьи, на всю страну не трубила о беде со здоровьем. После длительной службы артистке, а также Филиппу Киркорову она уже стала старушкой, приобрела серьезное заболевание и осталась наедине с ним без шанса на лечение.

Как рассказала в одном из интервью Людмила Дороднова, ее уже больше десяти лет мучают сильные боли в ногах. Сейчас проблема усугубилась, а потому ей требуется дорогущая операция, стоимость которой 500 тысяч рублей – не маленькая с сумма для одинокой старушки.

"Врачи, конечно, настаивают на операции, говорят, что она мне необходима", – призналась Люся, которая пока решила ничего не делать, ведь денег на процедуры у нее нет.

Теперь женщина рискует стать инвалидом! Помощи от знаменитых работодателей в лице Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова она, к сожалению, пока не получила.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2022, 10:40 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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