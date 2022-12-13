"Просто сумасшедшая": посягнувшая на Николаева Орбакайте вышла из скандала в вонючих испражнениях

После появления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в шоу "Дуэты" разразился скандал. Из-за неоднозначности нарядов звезд публика начала подозревать их в провокации, ведь на сцене их дуэт смотрелся как желто-синее пятно. А это, как известно, цвета флага недружественной Украины.
Продюсер Леонид Дзюник не согласен с общественным мнением. Он призвал фанатов присмотреться к одежде Игоря Николаева и Кристины Орбакайте. По его словам, никакого намека на флаг там нет.
"Не в желтом, а в лимонном она была. А он не в синем, а в ультрамарине, понимаете? Ни ему, ни Кристине оправдываться не нужно. Их выступление было подарком для такого шоу как "Дуэты". Просто сумасшедшая публика не знает, что бы придумать, кого бы облить грязью", – заявил продюсер.
Может, публике и правда показалось странное сочетание цветов, но Кристина Орбакайте вышла из скандала действительно облитая вонючими испражнениями. Было ли так задумано, не известно.
Ранее таролог Марианна Абравитова предсказала по раскладу карт, что карьера Кристины Орбакайте в России постепенно сойдет на нет, и певице лучше заранее подыскать дополнительные доходы за границей. Впрочем, дуэт с Николаевым уже говорит о многом. Ведь посягнувшая на маэстро Орбакайте сделала карьеру за счет громкого имени матери, а он добился успеха сам.