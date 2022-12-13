"Тень матери легла": выпертая из России Орбакайте кинулась за границу сосать доллары

Режиссер Александр Молочников уехал из России в США и критикует свою родину из-за границы. На днях он выложил в своем аккаунте фото, на котором предстала вся "диаспора" покинувших страну звезд. В кадре красовались Чулпан Хаматова, Максим Покровский и Дмитрий Крымов. Среди них отметилась также и Кристина Орбакайте, которая пока не выразила свою политическую позицию и предпочитает отмалчиваться.
Кристина Орбакайте слоняется по миру, ведь ее опальная мать Ахал Пугачева живет теперь в Израиле, а муж и дочь в США. Таролог Марианна Абравитова уверена, что Орбакайте вынуждена так себя вести.
"Все-таки времена изменились, и тень матери легла на нее. Каждое наше действие, каждое наше слово и наших родных имеет отражение. Поэтому сейчас идет некое отзеркаливание ситуации", – считает таролог.
Эксперт напомнила, что расстаться с Россией Кристина Орбакайте не сможет, ведь здесь у нее канал заработков. Однако такого дохода, как раньше, у певицы уже не будет. Ведь поклонники пересмотрели свое отношение к Орбакайте после недавних событий. Выходит, что ради крошки хлеба выпертая из России певица кинулась за границу сосать доллары.
Именно поэтому Кристине Орбакайте просто придется искать дополнительные источники дохода за границей. Ведь ее аудитория в России постепенно сойдет на нет. Выходит, что певица изгнана отовсюду.