Червь поглощает пищу внутри: 59-летняя Лолита рассказала о быстром похудении при помощи глистов

Лолита фантастически похудела. Смотришь на 59-летнюю звезду и восхищаешься ее шикарными модельными формами. Хотя еще недавно она шутила: мол я последняя толстая артистка в шоу-бизнесе. Как же ей удалось сбросить лишнее? Об этом певица откровенно рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Эндокринолог и нормальное лечение – вот секрет моего похудения, – заверила певица. – Нет никаких волшебных таблеток, не принимала я глистов, как Мария Каллас в свое время".

Действительно, когда Каллас в 1947 году стала выступать на сцене, она была довольна своим сложением, которое врачи при этом считали ожирением. Но режиссер Лукино Висконти выдвинул ей ультиматум: они не будут вместе работать в "Ла Скала" до тех пор, пока Мария не сбросит хотя бы 31 килограмм. В итоге за год она резко похудела на 40 килограммов – от 176 килограммов дошла до 136. Как говорят, дива использовала для этого солитера.

В 1940-е годы это был модный способ похудения: нужно было проглотить ленточного червя, чтобы он внутри поглощал пищу, которую ест человек. Тело половозрелых особей ленточных червей белое или чуть розоватое, а длина варьируется от 1,5 до 17 метров.

Лолита же пошла другим путем – глистами наполнять себя не стала. "Хочешь похудеть – лечись, – говорит она. – Я прошла нормальный курс со всеми ограничениями. И два года остаюсь в своем весе. Причем теперь я свободно ем белые булки на ночь, могу выпить – словом, все что угодно. Но если, грубо говоря, съела целый батон, то потом два дня его их не буду".