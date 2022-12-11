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Шоу-бизнес
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку

Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку

Пассажиры электрички Москва-Коломна, следовавшей субботним вечером с Казанского вокзала, не могли поверить своим глазам. Здесь сидела Лолита! Может, не она, может, просто похожа? Да и разве должна здесь ехать звезда?! Оказалось – ошибки нет.
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У Лолиты продолжается гастрольный тур по городам Подмосковья. Накануне она выступала в Щелково и Люберцах. Доехать туда и в простое время – то еще испытание. А когда выпал снег, и движение практически остановилось?!

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Накануне я проводила в машине по два с половиной – три часа, добираясь до концертного зала, – рассказала "Дни.ру" певица. – Очень нервничала, потому что приезжала за час до концерта, когда уже зрителей надо пускать в зал, хотя обычно на месте уже часа за три, чтобы настроить звук, распеться, сделать макияж и прическу, собраться с мыслями. Тут же времени не было. А стресс всегда сказывается на голосе. Потом на него наложилась и усталость – очень долго ехала туда и назад. В итоге я плюнула и поехала в Коломну на электричке, потому что видела, какая тяжелая дорожная ситуация за окном (еще накануне Дептранс спрогнозировал вечерние пробки в Москве в 9-10 баллов – Прим. ред.)".

Самое смешное заключается в том, что той же электричкой на родину пастилы ехали и столичные поклонники Лолиты. Конечно, никто из них не рассчитывал увидеть в вагоне любимую певицу. Хотя она – без комплексов, как известно, от нее можно ожидать всего! И за эту простоту, отсутствие пафоса и короны, Лолиту и любит народ. Она, что называется, своя в доску!

При этом поездка прошла без эксцессов. "Все было нормально, тактично, – улыбается Лолита. – Зрители, которые ехали ко мне же на концерт, попросили о совместном фото. И от поездки на электричке у меня осталось одно удовольствие – чисто, тепло, убрано, развозят горячие напитки и закуски. Считай, открыла новый для себя вид транспорта, который помогает экономить время".

Словом, пассажиров удивила едущая в электропоезде Лолита, а саму Лолиту потрясла публика в Коломне. "Мне подарили какое-то невероятное количество пастилы – несли огромными пакетами, – говорит певица. – Причем подобрали все без сахара, чтобы фигуру не испортила и диабета не было (улыбается). В итоге, когда приехала ночью домой, так и уснула после таблетки снотворного – во рту с пастилой".

Стоит заметить, что из каждого города Лолита всегда уезжает с сумками подарков. "На Урале и на Алтае мне несли мед – его у меня теперь на десятилетие вперед, – радуется артистка. – А еще мне дарили домашние сушеные яблоки, варенье всех видов. Кстати, когда во время тура у меня была температура, именно это малиновое и смородиновое варенье спасло – ела его банками".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 11 декабря 2022, 15:16 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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