Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг, некогда популярный в России юморист Максим Галкин* еще с весны захотели стать репатриантами Израиля. Они покинули родину на фоне СВО. Меж тем, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, поведение шоумена не соответствует морально-этическим нормам.
Дело в том, что Максим Галкин*, будучи этническим евреем, может рассчитывать на гражданство Израиля. Однако переезд по причине репатриации означает, что он должен принять иудаизм.
Меж тем, свадьба пародиста с Примадонной отечественной эстрады проходила по православным канонам, напомнила Мария Захарова. Это значит, что ранее Алла Пугачева и ее супруг уже приняли для себе догмы христианства. Переход из одной религии в другую будет равносилен измене вере.
Дипломат в интервью Вячеславу Манучарову на его авторским ютуб-шоу выразила удивление, что такие артисты призывают всех остальных быть искренними. Подобное поведение есть "лицемерие", по словам представителя МИД РФ.
Кроме того, Мария Захарова напомнила, что Алла Пугачева и Максим Галкин* всегда делали политические заявления. Однако, по ее словам, как только власти начинают отвечать звездам, они напоминают, что являются артистами, а не политиками.
К слову, Максим Галкин* в последние месяцы ведет себя довольно подло. Он уже шокировал народ тем, что на концертах вместо пародий занимается критикой в адрес России.
*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ.