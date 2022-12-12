"Память сердца": найденную с кровавыми кругами вместо глаз Андрееву проводили в другой мир

Элита Первого канала, телеведущая Екатерина Андреева, будучи дочерью высокопоставленного советского чиновника, пошла по стопам отца и начала трудовую карьеру в органах власти. Однако в 90-х решила связать свою жизнь с телевидением.
В школе дикторов она училась у легендарного Игоря Кириллова. С 1998 года Екатерина Андреева вела программу новостей. В 2000-х ей доверили вести "Прямую линию" с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства отвечает на вопросы граждан.
Екатерина Андреева за годы карьеры стала признанным мэтром телевидения, однако она ушла в другой мир. Звезду ТВ стала гостьей программы Аллы Довлатовой на "Русском радио".
Эфир состоялся в понедельник, 12 декабря. Журналистка заранее сообщила поклонникам в социальных сетях, что собирается дать интервью на радио. Она опубликовала анонс передачи на своем телеграмм-канале.
Подписчики обнаружили теледиву с кровавыми кругами вместо глаз. На фотографии Екатерина Андреева предстала в необычном образе. Оказалось, что это очки в круглой оправе с оригинальным цветом стекол.
Ранее "Дни.ру" сообщили, что Екатерина Андреева посетила русскую баню. "И вдруг, маленькая часть листочка возвращает память сердца в далекую, экзотическую страну", – отметила теледива, узнав, что к ее лбу прикрепился листок от банного веника.