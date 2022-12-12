Баба ягодка опять: ненасытная Высоцкая похвасталась обнаженным телом с торчащей грудью

Юлия Высоцкая превзошла сама себя и решилась на откровенный эксперимент.

Российской актрисе и ведущей Юлии Высоцкой 49 лет, но выглядит она лет на 20 моложе. Высоцкая относится к тому роду женщин, которая "баба ягодка опять" не только в 45, но и все остальное время. Жена 85-летнего режиссера Андрея Кончаловского ведет активный образ жизни, занимается йогой и старается мыслить максимально позитивно. Это и помогает ей быть в тонусе.

Высоцкая активно ведет соцсети и делится с подписчиками полезными советами. Чаще всего она рассказывает о приготовлении еды и образе жизни. На днях звезда поделилась откровенным снимком, представляющим нарисованную на бутылке полуобнаженную женщину. Она лежала на бочках с вином, обнимая глиняный горшок, и стыдливо прикрывала ладонями торчащие соски. На ней были капроновые чулки с поясом и босоножки. Этот восхитительный рисунок Высоцкая увидела в ресторане Санкт-Петербурга.

Юлия Высоцкая поделилась также другими блюдами, которыми она угощалась во время зимней поездки в Петербург. Среди них были и салаты, и яичница с беконом, и десерт в виде торта и мороженого или мусса. Словом, ненасытная до ярких красок жизни Высоцкая дорвалась до кулинарных изысков во время отдыха и позволила себе расслабиться.