“Высохла как вобла”: облизавшей Пугачеву Высоцкую облили помоями

Залог большого количества подписчиков, популярности и, соответственно, заработков – харизма и регулярная выгрузка контента в соцсети. Юлия Высоцкая, у личного блога которой 1,2 миллиона подписчиков, с этой задачей, как становится понятно, справляется отлично.
Накануне она поделилась фотографией: стоит в приталенном мини платье сливочного цвета, показывая стройные ноги. На заднем плане – роскошные интерьеры их с Андреем Кончаловским дома.
Подписчики бросились в комментарии с комплиментами. "Фигурка о-ля-ля!", – написал Юлии Высоцкой маэстро Александр Васильев. Присоединились к нему и рядовые фолловеры: "Не перестаю восхищаться Вами", "Ну как можно быть такой стройной и готовить, как богиня?!"
Была среди комментаторов и Алла Пугачева. "Хороша-а-а-а!!!", – подметила сбежавшая в Израиль певица. Юлия Высоцкая, размякшая от такого одобрения, облизала, как посчитали некоторые, Аллу Пугачеву в ответ: отправила ей несколько символов-сердечек и руки, сложенные в молитве.
Впрочем, среди фолловеров нашлись и те, кому кто облили телеведущую помоями.
"План по охмурению следующего старика", "Ужасный вид, одни ноги– палки чего стоят!", "Высохла как вобла", – не поскупились хейтеры на оскорбления в адрес Юлии Высоцкой.