Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
партнеры
Понедельник
7 ноября
Лента новостей
20:05
"Я не могу": не доросший до мужика Милохин после осечки назвал причину расставания с Медведевой
19:29
Траур: Бросивший кино Петров засветился на премьере со стройной одинокой красоткой
18:20
В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
18:01
Объявлено о смерти создателя группы "Ласковый май": Не достался никому
17:10
Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России
16:57
Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова
16:55
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
16:40
Жена прокомментировала драку Маковецкого с Максаковой на борту самолета
15:41
"Ждите!": Мать взорвалась из-за растоптанной израильтянки Собчак после суда
15:08
Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца
14:43
Воспитывала чужих детей и доживала свои дни в доме престарелых: что стало с актрисой Риной Зеленой
14:40
"Ничего невозможно сделать": раздавленный раком Басков добил организм гормонами
12:01
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
11:11
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
10:16
Завещание на квартиру, скандал и дом престарелых: что случилось с Татьяной Дорониной
09:36
"Может устареть за 10 лет": подводные камни при покупке недвижимости
08:44
Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме
06:27
Те самые убийцы: мужчина встретился лицом к лицу с опасным хищником под водой (видео)
04:07
Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой
02:09
Тюлени массово вынырнули из моря ради концерта рок-звезды – видео
00:18
Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября
22:29
Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой
21:13
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
20:10
Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет
18:19
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
17:35
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
16:55
"В морду дал": Поплавская рвет и мечет из-за возмутительной вакханалии
15:27
Два бриллианта: Виторган похвастался нажитым богатством
15:06
Вынуждена работать официанткой: мечты дочери Панина разбились вдребезги
14:31
Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму
13:37
Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной
12:29
Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы
11:42
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
10:50
"Король умер": корыстная Орбакайте радуется отъезду Пугачевой
09:26
Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
08:39
Не спасают, а убивают: зоозащитников шокировало "собачье гетто" в приюте для животных
06:24
Какую валюту покупать в конце 2022 года: рекомендация финансового консультанта
04:09
Что будет с ценами на самые необходимые товары в России
02:29
Затопили соседи? Как получить компенсацию
00:02
День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость": традиции 6 ноября
22:07
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
20:04
То, что вы еще не видели: муравьед довел народ до смеха 60-сантиметровым языком (видео)
18:45
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту
18:29
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
18:04
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
17:33
Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника
17:17
"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
16:20
"Сладкий мальчик": обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо
16:17
"Вполне естественная вещь": Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова
15:44
Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной
Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я не могу": не доросший до мужика Милохин после осечки назвал причину расставания с Медведевой

"Я не могу": не доросший до мужика Милохин после осечки назвал причину расставания с Медведевой

Даня Милохин назвал настоящую причину того, почему опустил руки и сдался на полпути.
прочитано 120 раз

Российский блогер-тиктокер и певец Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева стали одной из самых ярких пар проекта "Ледниковый период" на Первом канале. В прошлом сезоне их подозревали в любовной связи, настолько правдоподобно и искренне они играли свои художественные роли на льду.

ПО ТЕМЕ

"Люблю Авербуха": Милохин открыто назвал причину расставания с Медведевой

 Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Однако к удивлению многих в очередном сезоне шоу "Ледниковый период" Даня Милохин заявил о своем уходе. Эта новость стала шоком для поклонников, а Евгения Медведева осталась на проекте одна в самый разгар шоу. Даня Милохин признался, что ему просто стало скучно, вот он и ушел. Фанаты посчитали такой шаг эгоизмом.

При этом Даня Милохин рассказал, что с самого начала предупреждал продюсера Илью Авербуха о том, что может сойти с дистанции до финала. При этом сам Авербух заявил, что отъезд Дани Милохина стал для него неожиданностью. Более того, блогер поставил съемки под угрозу срыва. Также Авербух призвал других продюсеров не брать Милохина на работу, так как он ненадежен. Даня же просто пожелал следовать своему сердцу.

"Я не могу делать то, что я не хочу делать", – отметил Милохин.

Блогер добавил, что не испытывает никаких угрызений совести, ведь вся команда Первого канала была предупреждена и готова к его уходу.

"Все мои ребята где-то там, в других странах. А я сижу такой и делаю то, что я не хочу", – с горечью добавил Даня Милохин.

Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала уход Дани Милохина и отметила, что не думает о его возвращении. Этот шаг судьи проекта расценили как безответственный и пожелали Медведевой найти настоящего мужчину. Судя по всему, Милохин до него не дорос. Сам блогер же после ухода с проекта улетел в Дубай, однако вскоре вернулся в Россию.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2022, 20:05 Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная Повалий ночью побила обколотого Милохина в Питере

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной

Куснула за бочок
Недвижимость

Завещание на квартиру, скандал и дом престарелых: что случилось с Татьяной Дорониной

Поднялась шумиха
Шоу-бизнес

"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами

Какая гадость
Шоу-бизнес

Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы

Сколько волка не корми

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+