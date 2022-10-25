"Люблю Авербуха": Милохин открыто назвал причину расставания с Медведевой

В прошлом сезоне шоу "Ледниковый период" блогер Даня Милохин блистал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Поклонники были без ума от пары, которую постоянно подозревали в любовных отношениях. В этом году Милохин вернулся на проект, однако через несколько выпусков заявил, что покидает проект. Об этом он поведал поклонникам в своих соцсетях.
Даня Милохин отметил, что ему больше нечего делать на проекте, поэтому он его бросает. Фанаты с сожалением отметили, что блогер бросает свою напарницу Евгению Медведеву в самый ответственный момент.
"Я должен признаться, что, к сожалению, покину данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла", – написал Даня Милохин.
При этом Милохин заключил свою речь странной фразой: "Люблю Женю Медведеву, люблю Авербуха", что никак не вязалось со сказанным выше, ведь это и есть смысл продолжать. Видимо, не так уж и любит...
Евгения Медведева пока не прокомментировала уход своего партнера с шоу "Ледниковый период". Также не известно, кем заменят Даню Милохина.