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Шоу-бизнес
Покинул нас: россияне простились с отстрадавшим свое Юрием Антоновым

Покинул нас: россияне простились с отстрадавшим свое Юрием Антоновым

Юрий Антонов долгое время мучался от невыносимой боли и, наконец, отстрадал свое. Прощание уже состоялось.
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Несколько лет певец Юрий Антонов мучался от страшных болей, которые сводили его с ума. Мужчина неудачно подвернул ногу целых три года назад, в результате чего у него случился разрыв мениска.

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 Юрий Михайлович Антонов

Юрий Михайлович Антонов композитор, певец, актер

Юрия Антонова отправили в больницу, где в срочном порядке прооперировали: более трех часов хирурги орудовали скальпелем, чтобы заменить коленный сустав на новый. Певец после признавался, что испытал болевые ощущения невероятной силы.

Оказалось, что пусть за его ногу и боролись российские врачи, их труды не увенчались успехом. Антонов так и не смог ни оправиться от полученной травмы, ни избавиться от боли. Не помогли, впрочем, и австрийские доктора.

В начале 2022 года проблема Юрия Антонова усугубилась: началось обострение. Отстрадавший свое певец решился на крайние меры. Он решил закончить свою старую жизнь: временно уехал в Европу на лечение.

"Нахожусь за границей, обошлось без операции", – поделился певец.

Так что россияне ненадолго простились с Юрием Михайловичем, который, мы уверены, вернется в Россию и порадует всех поклонников крепким здоровьем. Ведь именно оно важно для того, чтобы Юрию Антонову, как и любому другому творческому человеку, хотелось творить.


СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2022, 13:37 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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