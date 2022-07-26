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Шоу-бизнес
"Завтра не будет": изрезанный хирургами 77-летний Антонов еле шевелится

"Завтра не будет": изрезанный хирургами 77-летний Антонов еле шевелится

Юрий Антонов отменил апрельский концерт и не выходит на люди. Что же с ним творится?
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Юрий Михайлович Антонов на склоне лет неожиданно для всех стал звездой танцполов. Еще год назад во всех ночных клубах под утро обязательно включали ремикс на его песни. Если бы он предоставил людям новый репертуар, многие бы, скорее всего, даже расстроились. В чем же его секрет?

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 Юрий Михайлович Антонов

Юрий Михайлович Антонов композитор, певец, актер

В свежем выпуске ютуб-шоу Надежды Стрелец певец Эмин Агаларов рассказал анекдот об Антонове. "Юрий Михайлович, а почему у вас нет новых песен? Он онтвечает: "Новые песни нужны тому, у кого хреновые старые".

"Когда мы идем на концерт Антонова, мы хотим услышать то, что слышали раньше. "Летящей походкой" например. Он это четко понимает и правильно все делает", – отметил Эмин Агаларов.

Говоря об Антонове, он подчеркнул, что таким артистам не нужно постоянно изобретать что-то новое, так как они все главное уже сделали.

"Такие артисты как Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Леонид Агутин, они уже непоколебимы временем. Если у них даже завтра не будет новых песен, они на том репертуаре, который спет, будут дальше идти", – отметил Эмин.

Стоит отметить, что в последнее время здоровье подводит 77-летнего российского исполнителя и композитора Юрия Антонова. Недавно после тяжелой операции он отменил концерт. Поклонники забили тревогу.

Сейчас Юрий Антонов действительно переживает не самый лучший этап в жизни. В прошлом году здоровье сильно подвело его, после чего потребовалось длительное восстановление, которое затянется еще примерно на год. Антонов перенес целых три операции на ноге, то есть он буквально изрезан хирургами. После такого человек скорее всего еле шевелится. Теперь ему требуется постоянно посещать лечебные процедуры.

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Юрий Антонов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 июля 2022, 09:33 Источник: Ютуб-шоу Надежды Стрелец • Требует проверки
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