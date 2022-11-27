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Шоу-бизнес
"Сладкое чувство": брошенная Виторганом любовница пестует оставшегося ребеночка

"Сладкое чувство": брошенная Виторганом любовница пестует оставшегося ребеночка

Любовница вышла на связь после слухов о расставании с Максимом Виторганом.
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Информация о расставании актера с молодой пассией Нино Нинидзе то и дело появляется в прессе, однако пара официально никак не комментирует свой роман. Судя по всему, экс-супруг Ксении Собчак после февральских событий уехал в Израиль, там он и проводит большую часть времени, возвращаясь в Россию лишь на заработки. Правда, он утверждает, что это не так. Проверить сложно – из соцсетей Максим Виторган практически исчез.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

А вот Нино Нинидзе продолжает активно публиковать снимки и видео, на которых рядом больше нельзя увидеть артиста, с которым их связывала любовь. Особенно удивительным стало то, что на днях Виторган публично оплевал девушку, пристыдив за то, что она продолжает веселиться на светских раутах. Конечно, артист сделал это не напрямую, а косвенно, выразив свое недовольство по поводу проведения премии ОК, где та появилась среди гостей.

Впрочем, вероятно, брошенная Максимом Виторганом любовница не унывает и в своих соцсетях пестует оставшегося у нее от предыдущих отношений ребеночка. В День матери она поздравила женщин и отметила, что быть мамой для нее огромный труд и большое счастье, ведь сын дарит огромное количество положительных эмоций каждый день.

"Это не один день в году – День матери, наш день каждый день. Это действительно профессия, работа быть хорошей мамой. На мамах держится мир. Это сладкое чувство быть мамой", – отметила Нино Нинидзе.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2022, 17:17 Источник: Телеграм-канал Нино Нинидзе • Требует проверки
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