Жалкая брошенка Нинидзе учинила грязные разборки после побега Виторгана: Готовы накинуться друг на друга

Пожалуй, главный вопрос, который волнует поклонников экс-супруга Ксении Собчак, – где он сейчас находится? С февраля знаменитого актера не видно и не слышно. Говорят, он сбежал за границу, а вот с концами или нет – неизвестно. Главное, что в России у Максима Виторгана остались дорогие люди: сын Платон и возлюбленная, хотя, возможно, таковой она уже не является.
После отъезда артиста, сразу поползли слухи о том, что с Нино Нинидзе его отношения закончились, ведь молодая грузинка осталась дома и не пустилась вслед за своим женихом. Актрису тут же окрестили "брошенкой", а за ее жизнью стали пристально наблюдать, пытаясь отыскать в социальных сетях хоть какой-то намек на то, что же происходит в ее личной жизни.
Народ неоднократно подмечал, что несостоявшаяся невеста Максима Виторгана на фотографиях выглядит несчастной и даже жалкой, однако сама она так и не дала никаких комментариев насчет отношений с бывшим мужем Ксении Собчак. Сегодня в ее микроблоге появилось тревожное видео: Нино Нинидзе вдруг вывалила гнев на Интернет-пользователей.
Причиной стал один из последних постов артистки в социальных сетях, написав который, она, сама того не подозревая, учинила грязные разборки между комментаторами. Собственно, то, что народ яро поливал грязью друг друга, и вывело из себя звезду.
"Люди готовы накинуться друг на друга просто из-за одного слова...", – возмутилась брошенная Максимом Виторганом актриса.