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Шоу-бизнес
"Наставила рога": гундящего увальня Виторгана отхлестали по щекам из-за измены возлюбленной

"Наставила рога": гундящего увальня Виторгана отхлестали по щекам из-за измены возлюбленной

Максим Виторган с 2019 года встречается с актрисой Нино Нинидзе: так и не нашел в себе смелости предложить большее. Кажется, уже слишком поздно.
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Еще в августе по Москве поползли слухи: парочка Максима Виторгана и Нино Нинизде рассталась. Как назло, они не хотели комментировать свою личную жизнь, поэтому охочие до чужой жизни сплетники делали выводы исключительно на основе совместных выходов пары. Вернее, их отсутствия.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Вишенкой на торте стало то, что возлюбленные покинули Москву и... разъехались по разным странам: Нино Нинидзе – в Грузию, а Максим Виторган – в Израиль. После этого пресса вбила гвоздь в крышку гроба их отношений.

Виторгану, не выдержавшему подобных заявлений, пришлось-таки раскрыть рот: опроверг он и расставание, и переезд. По его словам, оба этих события произошли "только в статьях этих изданий", а на самом деле все по-прежнему.

Слова его прокомментировала блогер Лена Миро. По ее мнению, даже если пара Нино и Максима до сих пор не рассталась, то вскоре это, непременно, произойдет. Виной этому будет то, что Максим постоянно "бубнит что-то, ругается". Сначала прошелся по тем, кто разносит слухи, затем – по тем, кто ходит по Московским вечеринкам. Забыл при этом Максим Виторган одну интересную деталь, напоминает Лена Миро: на тусовке, которую он так тщательно критиковал, была его возлюбленная.

"Оладух предпенсионного возраста", "Это уже стариковское", "Максик в это время гундит монотонно у камина с вискарём либо громко храпит на уютном диване", "Считаю Нина давно наставила рога Виторгану", – отхлестали по щекам экс-супруга Ксении Собчак пользователи Сети, предположив, что дело могло вполне дойти и до измены со стороны Нино Нинидзе.

Таким образом, в копилке прозвищ Максима Виторгана прибыло: в период брака с Ксенией Собчак его чаще обзывали увальнем. Это даже вдохновляло актера на занятия спортом и диету, но все его намерения, увы, закончились вместе с браком.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 17:33 Источник: Живой Журнал, Лена Миро ✓ Надежный источник
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