"Наставила рога": гундящего увальня Виторгана отхлестали по щекам из-за измены возлюбленной

Еще в августе по Москве поползли слухи: парочка Максима Виторгана и Нино Нинизде рассталась. Как назло, они не хотели комментировать свою личную жизнь, поэтому охочие до чужой жизни сплетники делали выводы исключительно на основе совместных выходов пары. Вернее, их отсутствия.
Вишенкой на торте стало то, что возлюбленные покинули Москву и... разъехались по разным странам: Нино Нинидзе – в Грузию, а Максим Виторган – в Израиль. После этого пресса вбила гвоздь в крышку гроба их отношений.
Виторгану, не выдержавшему подобных заявлений, пришлось-таки раскрыть рот: опроверг он и расставание, и переезд. По его словам, оба этих события произошли "только в статьях этих изданий", а на самом деле все по-прежнему.
Слова его прокомментировала блогер Лена Миро. По ее мнению, даже если пара Нино и Максима до сих пор не рассталась, то вскоре это, непременно, произойдет. Виной этому будет то, что Максим постоянно "бубнит что-то, ругается". Сначала прошелся по тем, кто разносит слухи, затем – по тем, кто ходит по Московским вечеринкам. Забыл при этом Максим Виторган одну интересную деталь, напоминает Лена Миро: на тусовке, которую он так тщательно критиковал, была его возлюбленная.
"Оладух предпенсионного возраста",
"Это уже стариковское", "Максик в это время гундит монотонно у камина с вискарём либо громко храпит на уютном диване", "Считаю Нина давно наставила рога Виторгану", – отхлестали по щекам экс-супруга Ксении Собчак пользователи Сети, предположив, что дело могло вполне дойти и до измены со стороны
Нино Нинидзе.
Таким образом, в копилке прозвищ Максима Виторгана прибыло: в период брака с Ксенией Собчак его чаще обзывали увальнем. Это даже вдохновляло актера на занятия спортом и диету, но все его намерения, увы, закончились вместе с браком.