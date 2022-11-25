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Шоу-бизнес
"Достаточно серьезно": Откачавшую жир Семенович разнесло из-за страшной болезни

"Достаточно серьезно": Откачавшую жир Семенович разнесло из-за страшной болезни

Анна Семенович рассказала о своем состоянии после опасного недуга.
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В начале этого года экс-солистка "Блестящих" пошла на крайние меры, чтобы похудеть – на откачку жира. Артистка перенесла липосакцию нескольких частей тела, благодаря чему Анна Семенович смогла уменьшить руки и убрать второй подбородок.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Знаменитая блондинка была в восторге от результата и хвасталась им направо и налево. Однако наслаждаться стройностью получилось недолго. Звезду атаковала коварная и страшная болезнь, из-за которой ее снова разнесло. Певица призналась журналистам, что в очередной раз перенесла коронавирус. К слову, опасный недуг одолевает ее уже трижды!

Собственно, из-за этого Анне Семенович запретили ходить на тренировки, а ведь именно благодаря им известная блондинка может держать себя в форме и не давать лишним килограммам шанса на возвращение.

"Я болела ковидом достаточно серьезно, и мне нельзя было полтора месяца заниматься спортом", – передает слова артистки Пятый канал.

К счастью, страшная болезнь позади, а значит, экс-солистка "Блестящих" снова может вернуться к упражнениям. Точнее, уже вернулась: вот уже неделю она занимается на беговой дорожке. А журналисты не могли не отметить эффект: во время интервью многи признали, что Анна Семенович заметно "постройнела".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Анна Семенович. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2022, 11:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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