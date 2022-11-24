"Наивно пыталась обмануть": молодая жена Диброва созналась в предательстве после оказания интимных услуг

Вскрылся давний обман молодой жены Дмитрия Диброва.

Молодая жена Дмитрий Диброва часто попадается под горячую руку своих подписчиков. Никак они не могут поверить в счастье двух супругов с разницей в возрасте 30 лет. Однако, Полина и Дмитрий живут вместе уже десять лет и воспитывают троих детей. Сложно представить брак по расчету с таким большим составом.

Иногда Полина Диброва любит отдохнуть от своего материнства и отправляется на релаксацию. Как-то она даже поделилась в социальной сети подробностями оказания ей интимных услуг — она засняла на камеру процесс массажа. Жена Дмитрия Диброва призналась, что телесные практики для нее необходимы. Так она себя чувствует счастливой.

Кажется, впереди любимую Дмитрия Диброва ждет новая волна негатива в комментариях. Молодая женщина созналась в давнем предательстве в одном из интервью. Оказалось, что в детстве Полина пыталась обмануть собственную маму. Ложь была завязана на школьных делах, но мать все узнала.

"Я наивно пыталась ее обмануть, но был втык и все остальное, после чего я так не делаю", — рассказывает Диброва.

Мама троих наследников добавила, что в ее жизни были и другие ситуации, где ей хотелось обмануть родителей. Но воспоминания о мамином гневе были сильнее, и она сразу же рассказывала о проступках. Теперь жена Дмитрия Диброва на дух не переносит любую ложь.