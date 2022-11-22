"Слезы и переживания": увеличившая грудь молодая жена Диброва избавилась от огромной дырки

Не так давно избранница Дмитрия Диброва перенесла пластическую операцию. Многодетная мама увеличила свою грудь до четвертого размера, поскольку ее бюст обвис. Теперь Полина не нарадуется на себя обновленную. Но, как оказалось, за последнее время девушка обращалась за помощью и к другим специалистам в области хирургии.
Диброва в популярной социальной сети рассказала поклонникам об окончании реставрации зубов. Этот процесс, по словам возлюбленной популярного телеведущего, занял два года. Сначала Полина сделала слепок зубов, после чего дожидалась импортных элайнеров. Немало времени было потрачено на само лечение.
Год назад у девушки возникли проблемы. По словам Дибровой, у нее воспалились две старые кисты, и зубы пришлось ей удалить. "Слезы, переживания, жизнь с огромной дыркой во рту", – вспомнила возлюбленная Дмитрия. Поэтому потребовалась установка зубных имплантов.
Также Полина опубликовала несколько фотографий, желая продемонстрировать, как изменилась ее улыбка за последние два года. Результат, как говорится, налицо. Поклонники оценили результаты реставрации. "Смотрится очень красиво", "Вам так идет", – пишут фанаты жены Дмитрия Диброва.