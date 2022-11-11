Молодуха взвывшего из-за проблем с интимом Диброва сделала гигантскую грудь: Порадовала дедушку

Жена Дмитрия Диброва пошла на крайние меры ради своей красоты.

Брак знаменитого журналиста с очень молодой девушкой Полиной наделал много шума, а все потому, что ему избранница буквально в дочери годится. К слову, разница в возрасте у супругов – 27 лет. Неудивительно, что время от времени в соцсетях Дмитрия Диброва можно встретить негативные комментарии, где его обидно называют "стариком" или "дедушкой", а жену нередко обвиняют в меркантильности.

Что бы не говорили злые языки, пара выглядит очень счастливой. Телеведущий много времени уделяет возлюбленной, а также воспитанию детей, что не всегда просто. Недавно, к примеру, он публично взвыл из-за проблем с интимом: дело в том, что знаменитость не знает, как подготовить детей к взрослой жизни и говорить с ними о сексе.

А вот жена Полина, кажется, Дмитрия Диброва заставляет только радоваться. Недавно, к примеру, она решила лечь под нож хирурга – и все ради новой груди. Накануне девушка показала результат от операции, а точнее, свою гигантскую грудь четвертого размера. Как оказалось, благоверная журналиста хотела вернуть свои прежние формы, которых лишилась из-за родов и похудения, а еще сделать приятно своему мужу.

Но подтяжка не дала бы крутого результата, поэтому Полина и пошла на крайние меры – вставила импланты.

"Я абсолютно счастлива тому результату, который увидела в зеркале", – сообщила своим поклонникам супруга Дмитрия Диброва.