"У меня одолжил": Лолита раскрыла происхождение скандального "голого" комбинезона Киркорова

В последние дни много пишут и говорят про Филиппа Киркорова. 55-летний король российской эстрады в Алма-Ате вышел на сцену в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Поклонники гадали, что случилось с Королем российской эстрады.



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