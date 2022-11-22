Беда: Поковырявшийся в промежности Волочковой Джигурда остался без самого ценного

Никита Джигурда оказался замешан в судебное разбирательство.

Скандально известный шоумен и актер Никита Джигурда известен давним знакомством с бывшей балериной Большого театра Анастасией Волочковой. Джигурда в восторге от ее знаменитого шпагата и даже не против время от времени прикоснуться к "междуножному храму". На некоторых видео артист практически ковыряется в промежности Волочковой. Впрочем, оба утверждают, что их связывают исключительно дружеские отношения. Никита уверен, что они с Настей очень похожи.

Сейчас мужчина счастлив в браке с Мариной Анисиной. Вместе пара воспитывает двоих детей. Скорее всего, супруга не ревнует Джигурду к Волочковой, хоть поводов для подозрения предостаточно. И если личная жизнь актера сбалансирована, то этого нельзя сказать о финансовом благополучии — беда пришла откуда не ждали.

Стало известно, что Никита Джигурда и жена проиграли дело о наследстве Людмилы Браташ. Она с Джигурдой была в близких отношениях, и, по его утверждению, завещала все свои приобретения. Супруги хотели заполучить три квартиры в Москве, одну в Париже и счета с крупными суммами. Однако, суд постановил, что наследником женщины станет ее сестра, а не близкий друг.

Конечно, Джигурда расстроен таким решением. Все-таки даже похороны женщины были организованы его руками на его средства. Однако, такое решение суда трудно оспорить. Никита Джигурда остался без самого ценного материального актива.