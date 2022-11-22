Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Вторник
22 ноября
Лента новостей
10:38
Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место
10:18
Беда: Поковырявшийся в промежности Волочковой Джигурда остался без самого ценного
09:58
Рекордные скидки: какая категория недвижимости подешевела в Москве
09:38
"Развод": безутешная Кудрявцева вывалила всю правду о расставании
09:18
Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов
08:58
"По помойкам": Прозябающий в нищите Миронов начал побираться
06:08
Почему Центробанк против льготной ипотеки?
04:21
В 23 районах Москвы нет новостроек
02:14
"Не смогут жить": предавших семью принца Гарри и Меган Маркл макнули в сволочной помет
00:01
Икона Божией Матери "Скоропослушница": что нельзя делать 22 ноября
22:13
Пока муж не видит: с кем беременная Орлова втайне делит постель
21:55
"Душа успокоилась": потерявшая человеческий облик Седокова предчувствовала свой конец
20:59
Под Калугой два ребенка пострадали в аварии с полицейским авто
20:50
Умерла звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс
20:42
Ободрали как липку: Суд заставил Гузееву платить 100 тысяч рублей после разборок с соседями
20:01
На востоке Москвы дети дети провалились под лед в пруду
18:34
Как отличить мошенника от честного иллюзиониста: совет от Сафронова
18:20
МакSим публично отхлестали: унизившаяся певица лезет в постель к бывшему
17:35
"У меня появился любимый человек": порвавшую с Волей Утяшеву застукали в ЗАГСе с молодым красавцем
17:29
Парики забыла в России: как сбежавшая в Израиль 73-летняя Пугачева скрывает лысину
17:21
Финита ля комедия: сына партнера Галкина посадили за решетку
16:40
Выскочившего из ниоткуда SHAMANа разобрали по косточкам: Выстрелил в аудиторию
16:39
"Ничего общего с музыкой": на безголосую выскочку Бузову вылили ушат помоев
15:47
Мат на сцене, развод с женой и травма дочери: Как Найк Борзов умудрился развалить семью
15:33
"Высохла как вобла": облизавшей Пугачеву Высоцкую облили помоями
15:17
Неудачный брак с немкой, молодая жена и отцовство в 60 лет: что случилось с актером Галибиным
14:57
Разврат на всю страну: сношавшаяся перед камерой Боярская напомнила о показе секс-видео на экранах
14:52
"Не люблю": сын певицы Валерии откровенно о неприязни к матушке
14:41
Скатертью дорожка: свалившая под шумок Захарова нашлась с вещами на российской границе
14:32
Ушла в расцвете лет: сальное тело побелевшей Толкалиной с опущенными веками вытащили из ванной
14:20
Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные
13:44
Сенсация! В сети появились последние фото болеющей раком Заворотнюк
13:41
"18 лет я не изменяла": пойманная с молодым парнем жена Газманова давит на жалость
13:36
Черный с головы до пят: Разбитого раком старика Розенбаума изъели отвратные пятна
13:01
Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым
12:34
"Столько раз зарекался": отдавший Арзамасову другому Авербух поставил точку в любовном треугольнике
12:17
Дибров отвернулся от семьи после операции: терпение лопнуло
11:38
Прощай, Николаев! Появившаяся с пузиком Проскурякова выбрала другого мужчину
11:17
"Уши вянут": ставшую "артисткой года" Тейлор Свифт швырнули на свалку после награждения
11:16
Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя
10:46
Одиночество до и после смерти: могила Гаркалина превратилась в груду мусора
10:40
Захапал миллионы: Зверски нападающий на женщин Киркоров сделал нищенкой Бузову
09:57
"Значит, досвидули!": обрюхаченная Орлова требует развода с мужем
09:38
"Вырыла себе яму": осевшая за бугром Вайкуле ластится к Пугачевой ради пропитания
09:11
Выселили из квартиры: Погрязшая в долгах Агурбаш с детьми осталась на улице
09:02
50 миллионов долларов: полудохлый Чубайс лишился элитной недвижимости
08:56
Как создать новогоднее настроение в доме: 3 совета для украшения квартиры
08:02
Рецепт сырников от Паулины Андреевой: Ключ к сердцу мужчины
06:31
Эффект Золушки: витаминная капельница для принцессы
04:08
"Родилась": выскочившая босиком Боня приласкала своего ангелочка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Берет в рот и раздвигает ноги: сколько стоит ночь с Волочковой?
Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым
До последнего: ушедший на небеса Дроздов работал на износ ради наследников
Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные
Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя
Развод Собчак и Богомолова: подробности и роковая дата
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Беда: Поковырявшийся в промежности Волочковой Джигурда остался без самого ценного

Беда: Поковырявшийся в промежности Волочковой Джигурда остался без самого ценного

Никита Джигурда оказался замешан в судебное разбирательство.
прочитано 79 раз

Скандально известный шоумен и актер Никита Джигурда известен давним знакомством с бывшей балериной Большого театра Анастасией Волочковой. Джигурда в восторге от ее знаменитого шпагата и даже не против время от времени прикоснуться к "междуножному храму". На некоторых видео артист практически ковыряется в промежности Волочковой. Впрочем, оба утверждают, что их связывают исключительно дружеские отношения. Никита уверен, что они с Настей очень похожи.

ПО ТЕМЕ

Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя

"Может, сразу в рот?": Извергающий белую жижу Джигурда в экстазе вылизал взмокшую Волочкову

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Марина Вячеславовна Анисина

Марина Вячеславовна Анисина фигуристка, олимпийская чемпионка

Сейчас мужчина счастлив в браке с Мариной Анисиной. Вместе пара воспитывает двоих детей. Скорее всего, супруга не ревнует Джигурду к Волочковой, хоть поводов для подозрения предостаточно. И если личная жизнь актера сбалансирована, то этого нельзя сказать о финансовом благополучии — беда пришла откуда не ждали.

Стало известно, что Никита Джигурда и жена проиграли дело о наследстве Людмилы Браташ. Она с Джигурдой была в близких отношениях, и, по его утверждению, завещала все свои приобретения. Супруги хотели заполучить три квартиры в Москве, одну в Париже и счета с крупными суммами. Однако, суд постановил, что наследником женщины станет ее сестра, а не близкий друг.

Конечно, Джигурда расстроен таким решением. Все-таки даже похороны женщины были организованы его руками на его средства. Однако, такое решение суда трудно оспорить. Никита Джигурда остался без самого ценного материального актива.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Никита Джигурда. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2022, 10:18 Источник: Московский Городской Суд ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым

Народ ахнул
Шоу-бизнес

Черный с головы до пят: Разбитого раком старика Розенбаума изъели отвратные пятна

Вывели на люди
Недвижимость

Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов

Данные ЦБ
Шоу-бизнес

"Развод": безутешная Кудрявцева вывалила всю правду о расставании

Печальная история

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+