Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя

Отношения между экс-балериной Большого театра Анастасией Волочковой и актера Никиты Джигурды давно превратились в близкую дружбу. Звезды часто проводят время вместе, ходят на светские мероприятия, участвуют в ютуб-шоу и челленджах.
Но ничто так не греет душу подписчиков, как совместные посиделки Волочковой и Джигурды. На домашних вечеринках парочка уходит в отрыв: они поют, танцуют и снимают интересные видео.
Вот и на днях проникший в домашнее лоно Анастасии Волочковой Никита Джигурда издал неистовый вопль на камеру. К сожалению, поклонникам так и не удалось разобрать боевой клич актера. Главное, что Волочкова довольна.
"Когда Никита появляется в гостях у меня, мой дом сотрясается от позитивнейшей энергии", — рассказала Анастасия.
Не все поклонники восторгаются таким поведением. Они признают, что Джигурда талантливый актер и очень харизматичный мужчина, но не понимают, почему он ведет себя так эпатажно.
"Бедный Настин котик… Сходил по себя, наверное", — пишут подписчики Анастасии Волочковой в комментариях. По их мнению, в гостях мужчина должен вести себя более сдержанно.