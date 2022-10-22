"Редкая мразь": раздавленная изменой Кудрявцева вцепилась когтями в подлого мужика

Лера Кудрявцева замужем за Игорем Макаровым, от которого воспитывает 4-летнюю дочь. Последние месяцы СМИ, как сговорившись, смакуют сплетни о возможном предстоящем разводе телеведущей. Измученная и раздавленная слухами и, пусть даже потенциальной изменой своего мужа, Лера даже вынуждена была сделать заявление.
Как любая другая публичная личность, Лера Кудрявцева ведет соцсети, активно делясь там своими мыслями и подробностями личной жизни. Вот и сегодня она донесла до подписчиков информацию, которую только что узнала.
Досталось по шапке предпринимателю Евгений Чичваркину, который знаком каждому как создатель и совладелец сети "Евросеть", канувшей в Лету. Еще в 2008 году бизнесмен изменил место проживания с Москвы на Лондон, где основал новый бизнес и теперь даже не дует в свой тщательно уложенный воском ус.
Чичваркин, находящийся далеко за пределами своей Родины, ничего не знает о происходящем на ее территории, однако позволяет себе отпускать сомнительные комментарии. Считает многие текущие события выдумкой, чем, по мнению некоторых, проявляет подлость.
"Редкая мразь", – условно вцепилась когтями в подлого мужика разгневанная патриотка Кудрявцева. По ее мнению, бизнесмен говорит полную ерунду, но находятся те, кто поверят в это.
Стоило бы, утверждает Лера, узнать правду от тех, кто находится в самом эпицентре событий, но к ним, увы, никто не прислушается. Бытует мнение, что большинству журналистов есть дело лишь до медийных и оскандалившихся персонажей, а судьбы обычных обывателей и истина, донесенная из первых уст, никому не интересна.