Берет в рот и раздвигает ноги: сколько стоит ночь с Волочковой?

Анастасия Волочкова готова пойти на все, лишь бы заработать на содержание своего огромного особняка. Даже на ночь с толпой незнакомцев.



Проблема заработков в новогодний период стоит перед артистами в 2022 году очень остро. Как признавалась диджей Катя Гусева, многие из броней на корпоративы были отменены, поэтому неудивительно, что звезды российского шоу-бизнеса хватаются за любую возможность, лишь бы удержаться на плаву.

Чтобы прокормить семью, Леонид Агутин, например, бросит Анжелику Варум в разгар новогодних праздников. А вот Анастасия Волочкова готова пойти гораздо дальше...

Только что стало известно о том, что любой желающий может провести ночь с Анастасией Волочковой, купив эту возможность. Так что мечты сбываются! Если Вы еще с самого начала карьеры балерины следили за всеми ее "па" и растяжками, то Вам выпал золотой билетик прикоснуться к "великому". Всего за 142 тысячи рублей каждый, кто хочет стать ближе к экс-приме Мариинского и Большого театров, сможет вживую лицезреть то, как она раздвигает ноги для шпагата.

К слову, за такую сумму Вы не только получите две ночи со знаменитой блондинкой, но и номер на двоих человек, где вы проведете 31 декабря, а также 1 и 2 января. Кроме того, в стоимость включен новогодний банкет и квартирник, шоу программа с диджеями, звездами и ведущим. Приятным бонусом станет круглосуточно работающий спа-комплекс, который принесет облегчение для всех тех, чьи головы закружатся от махов ногами Анастасии Волочковой.

Надеемся, что Анастасия не забудет поговорку "делу – время, а потехе – час" и отвлечется от работы. Было бы приятно увидеть, что Анастасия Волочкова расположилась за столиком и берет в рот бутербродик с сахалинской икоркой.

