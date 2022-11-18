"Какое счастье": оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной

41-летняя телеведущая и журналистка Ксения Собчак долгое время называла себя чайлдфри и публично противилась идее рожать ребенка. Однако, со временем взгляды блондинки переменились. В феврале 2014 года Ксения вышла замуж за режиссера и актера Максима Виторгана и в возрасте 35 лет стала мамой. У пары родился сын Платон.
Отношения пары, к сожалению, не сложились. Оформившая развод с Максимом Виторганом Ксения Собчак сразу же вышла замуж за другого мужчину. Новым избранником блондинки стал скандальный режиссер Константин Богомолов.
В этом году Платону исполнилось шесть лет и телеведущая трогательно поздравила своего ребенка с днем рождения в своих социальных сетях. Она поделилась фотографией подросшего мальчика, который очень похож на папу. Поклонники ведущей отметили, что Ксения просто тонет в любви с маленьким красавцем-мужчиной Платоном.
"Какое счастье, что Вы, Ксения, все-таки решились на этот шаг, и теперь мы все с радостью поздравляем Платона с днем рождения!" — твердят подписчики.
Любопытно, но и Ксения, и Платон — скорпионы по знаку зодиака, оба родились в ноябре. Комментаторы предположили, что со временем маме и сыну будет непросто уживаться под одной крышей, ведь скорпионы упрямы и твердолобы. Поклонники пожелали Ксении Собчак терпения и здоровья.