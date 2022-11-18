"Привела к возбуждению уголовного дела": стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве

Несколько недель назад в одном из московских ресторанов был задержан Кирилл Суханов, сотрудник редакции Ксении Собчак. Его и двух других журналистов обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезона.
Ксения Собчак проходит свидетелем по делу, однако, неожиданно для всех, ведущая спешно покинула территорию России после начала разбирательства. Спустя время стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве.
Адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Малютов высказался, что, по его мнению, в действиях сотрудников нет компрометирующих фактов. С другой стороны, Ксения Собчак публично приносит извинения за сотрудников и посещает офис Чемезова. Такое поведение кажется юристу странным.
"Все трое были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела", — считает адвокат.
Разбирательство по делу все еще продолжается. Телеведущая уже выразила надежду на положительный исход событий. Среди звезд шоу-бизнеса уже появились и те, кто публично обсуждает дело Ксении Собчак. Например, блогерша Алена Водонаева хочет знать, кто именно из подозреваемых признал вину в вымогательстве.