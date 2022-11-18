Наркотическое опьянение: Развалившая телеса в ванной голая Семенович кайфанула

Российская певица Анна Семенович любит баловать себя и ни в чем себе не отказывает.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович всегда выглядит привлекательно и следит за собой. Пышные формы являются ее визитной карточкой, и если она и хочет что-то менять в себе, то только минимально. Недавно она сделала пластику – откачала жир на животе, руках и подбородке. Теперь артистка во всю красуется перед фанатами.

На днях Анна Семенович подразнила поклонников откровенным видео в своем аккаунте. Она выложила кадры, на которых предстала абсолютно обнаженной и томно стонала. Певица лежала в ванной с пеной и солью и говорила, как приятно нежиться в теплой воде после массажа. Артистка таким образом отдохнула на выходных после возвращения в Москву из Новосибирска, сообщает Пятый канал.

"Какой же невероятный кайф сделать массаж и потом лечь в ванну с солью", – простонала Анна Семенович.

Фанаты отметили, что развалившая телеса в ванной 42-летняя певица выглядит роскошно. Ей в очередной раз напомнили, что пора бы стать матерью и завести детей. Она и сама бы не против, но нет подходящего варианта.

Между тем стоит отметить, что лексикон Анны Семенович оставляет желать лучшего, хоть она и старается быть ближе к народу. Не секрет, что слово "кайф" исключительно тюремного происхождения и означает не что иное как наркотическое опьянение.