Утонувшую Волочкову похоронили после пышного прощания: Доказала

Об Анастасии Волочковой появились тревожные вести.

Звездная блондинка, конечно, умеет удивить публику своими необычными выходками. Особенно, шпагатами, на которые она садится по поводу и без. Но в последнее время фотографий с раздвинутыми в разные стороны ногами на странице Анастасии Волочковой стало гораздо меньше.

Можно было бы подумать, что артистка изменяет себе! Впрочем, снимков ее обнаженного тела, которые она так любит демонстрировать народу в соцсетях, не убавилось, а звезду народ продолжает в комментариях на просторах Интернета ругать за то, что она утонула в разврате.

Но что же со шпагатами? Коронную позу балерины внезапно стали повторять другие звезды, пытаясь, по мнению светской сплетницы Лены Миро, подвинуть Анастасию Волочкову с места королевы шпагатов. Екатерина Варнава, к примеру, сделала это прямо на сцене! Народ уж было пышно попрощался со звездой раздвинутых ног, а писательница успела ее, условно говоря, похоронить в своем блоге.

Но тут же воскресила, напомнив, что недавно балерина наконец-то показала фирменный шпагат и ответила всем, кто метил на ее место!

"Доказала, что это именно она и только она имеет право считаться главненькой по шпагату", – пишет Лена Миро.

И правда, Анастасия Волочкова распласталась так, что повторить такое мало кто сможет – прямо над горячим чаном, да и трусики решила не надевать, заботливо прикрыв интимное место веником.