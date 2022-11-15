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Шоу-бизнес
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть

"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть

Личная жизнь Анастасии Волочковой не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин.
прочитано 855 раз

Социальные сети — уникальное место, где можно следить за жизнью и личными отношениями звезд. Так, из микроблога Даны Борисовой стало известно об ее примирении с другой звездной блондинкой Анастасией Волочковой. Подробности конфликта собрал Пятый канал.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Отношения между двумя дивами испортились после язвительного комментария Даны Борисовой по поводу личной жизни Анастасии Волочковой. "Какая может быть там любовь? Так: чисто на халяву покушать и интим", — высказалась телеведущая. Такими словами она осудила якобы гуляющую Волочкову.

Затем в сети появился компромат на двух женщин: камера поймала их прямо в перепалке на телепроекте "Новые русские сенсации". Анастасия и Дана дрались, толкались, говорили друг другу настоящие гадости.

Со временем страсти между Борисовой и Волочковой утихли. Категоричность Даны сменилась жалостью к Анастасии. По ее словам, у них слишком много общего, чтобы враждовать: несложившаяся личная жизнь, дочери-ровесницы, и даже схожее чувство юмора.

Анастасия Волочкова же признается, что легко прощает людей. Балерина не уверена, что они с Даной могут стать подругами, но в текущее непростое время нужно наполнять добротой собственное сердце.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 18:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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