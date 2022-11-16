"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина

В марте 2021 года скоропостижно умерла Инна Иванова – жена писателя, сатирика, актера и драматурга Аркадия Инина. Они прожили вместе 61 год и ее кончина стала ударом для знаменитости. А теперь внезапно умер и его младший сын. Причем, по страшному стечению обстоятельств, он скончался в день рождения покойной матери...

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