"Нас разводят": Изнуренный руганью с Подольской Пресняков решился на отчаянный шаг

Владимир Пресняков откровенно рассказал об отношениях с женой.

Какие только слухи в последнее время не ходят вокруг звездной пары! Чаще всего злые языки шепчутся о том, что в их браке пошла трещина, а супруги из-за постоянной ругани, якобы, находятся на грани развода. Судя по всему, болтовня сплетников о неурядицах порядком изнурила Владимира Преснякова, который решился на отчаянный шаг – публично рассказать об отношениях с женой.

Причем повод для таких разговоров нашелся очень приятный. Накануне звездная парочка отметила юбилей – пять лет своей прекрасной любви. В честь праздника музыкант опубликовал на своей странице трогательный снимок с Натальей Подольской – супруги запечатлели свой поцелуй. Так сказать, злым языкам на зло.

К слову, и сплетников Владимир Пресняков не обделил вниманием, посвятив им пару слов. "Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга", – написал в своем микроблоге певец. Поклонники тут же принялись поздравлять семью с важным событием.

Наталья Подольская, к слову, тоже решила осветить этот день на своей странице: артистка показала, как супруги провели время вместе в столичном ресторане, а еще опубликовала кучу фотографий, на которых целует мужа, сделанных с разных ракурсов.

В общем, теперь вряд ли кто-то поверит в наличие проблем в звездном браке. Уже который год артисты вместе, а Владимир Пресняков очевидно души не чает в своей молодой жене!