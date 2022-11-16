Полюбил другую и оставил одну вместе с сыном: что стало с брошенной женой Малинина

Сегодня, 16 ноября, Александр Малинин отмечает день рождения. Ему исполняется 64 года.

Последние 30 лет Александр Малинин наслаждается семейным счастьем с третьей супругой Эммой. Личная жизнь артиста кажется идеальной и образцовой, пока речь не заходит о его прошлых браках, которые закончились довольно некрасиво. И если вторая экс-супруга певца, Ольга Зарубина, не давала бывшему мужу забыть о себе и регулярно с ним скандалила, то о первой много лет было ничего не слышно.

Первую возлюбленную, скрипачку ВИА "Поющие гитары" Инну Курочкину, артист встретил еще на заре своей карьеры. Будущие супруги познакомились на концерте и тут же влюбились. Через некоторое время бурный роман привел к свадьбе. А в 1981 году в семье родился сын Никита. В тот момент Малинину было всего 23 года.

К сожалению, вскоре после появления ребенка брак дал трещину. Поговаривали, что родственники Инны приняли зятя не слишком тепло. Родители скрипачки считали, что Александр женился на их дочери ради московской прописки, и упрекали его в нечестности. Сама же Курочкина в этих конфликтах вставала на сторону родни.

Из-за постоянных ссор отношения супругов охладели. Малинин все чаще пропадал на концертах, не желая возвращаться к семейной жизни, а потом и вовсе встретил другую – Ольгу Зарубину. Вскоре артист развелся с женой и оставил ее одну вместе с сыном. К счастью, супругам удалось расстаться без скандалов.

После развода Малинин с головой ушел в карьеру и новые чувства, а Курочкина посвятила всю себя воспитанию наследника. При этом женщина никогда не запрещала артисту общаться с ребенком. Певец сохранил хорошие отношения с сыном, который пошел по его стопам и тоже связал жизнь с музыкой. Никита известен как победитель "Фабрики Звезд-3".

В отличие от бывшего мужа и наследника, Инна Курочкина всегда была далека от публичности. Экс-супруга знаменитого исполнителя прожила тихую жизнь и скончалась после продолжительной болезни в возрасте 59 лет. Ее не стало в 2020 году. К счастью, после смерти мамы Никита Малинин не остался без поддержки. Он тесно общается с сестрой Устиньей и братом Фролом, которые появились на свет в третьем браке отца.