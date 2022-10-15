Полное забвение и попытки вернуть славу: чем живет Никита Малинин

Вспомните, какой ажиотаж вызывала каждая серия "Фабрики Звезд"! Как все летели к экрану телевизора, чтобы занять место поудобнее и насладиться молодыми талантами, которые еще только прокладывают путь к успеху.
Многие "выпускники" проекта стали известными: Юлия Савичева, Пьер Нарцисс, Елена Темникова, Натальня Подольская и многие другие. Однако были и те, кто в рамках проекта оказался невероятно популярен, но пропал сразу после окончания съемок.
Одним из таких фабрикантов был Никита Малинин: во время проекта он заимел себе целую армию поклонниц, которые штурмовали сцену, но впоследствии был забыт. Пытался писать песни и выступать, но потерпел неудачу. Кто-то уверен, что дело было в алкоголе: Никита и сам признавался, что злоупотреблял из-за переработок.
В информационное поле он, к слову, все таки попал: предпринимал попытки вернуть славу. Помог знаменитый отец. Александр Малинин-старший вместе с сыном участвовал в шоу "Две звезды. Отцы и дети", которое помогло забыть о полном забвении, но не принесло певцу утерянной популярности.
В настоящий момент Никита Малинин целиком и полностью занят семьей: воспитывает ребенка вместе с девушкой, в которую влюбился еще в школе.