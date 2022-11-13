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Шоу-бизнес
Срочно: стало известно об уходе Лаймы Вайкуле

Срочно: стало известно об уходе Лаймы Вайкуле

Исполнительница хита "Вернисаж" Лайма Вайкуле запомнилась публике талантливой особой с тяжелой судьбой.
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На ее долю выпало немало хлопот, в том числе рак, который звезда чудом поборола. Тяжелая болезнь оставила плачевный отпечаток на внешности знаменитости. Лайма Вайкуле стала носить парик. В Сеть просочилось фото певицы, где та выглядит растрепанной и неопрятной. Народ ахнул.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Стилист по волосам Юлия Обухова дала понять, что артистке нужно срочно брать себя в руки, ведь на голове у нее отнюдь не эффектный аксессуар, а самый настоящий "валенок". Все запущено до катастрофического состояния.

По словам эксперта, уход Лаймы Вайкуле за париком явно плохой, ведь искусственные волосы требуют особого внимания. Прежде чем нацепить пряди на макушку, надо позаботиться об их презентабельности.

"Парик тоже нужно мыть, расчесывать и правильно хранить. И уход за ним порой более тщательный, чем за своими волосами", — отметила стилист.

Столкнувшись с онкологией, Лайма Вайкуле совсем плюнула на красоту. Даже если парик испорчен, с ее достатком достаточно легко приобрести новый, чтобы на голове не было лохматого "гнезда".

Тем не менее Лайма Вайкуле достигла почтенного возраста, ей 68 лет. У пожилых людей внешность так или иначе уходит на второй план, главное — здоровье. Увы, по слухам знаменитость сейчас едва ли не спасается от смерти.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лайма Вайкуле. Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 13 ноября 2022, 18:13 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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