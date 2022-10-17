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Шоу-бизнес
"Не может встать": Сраженная раком Вайкуле плюхнулась в конвульсиях при всем честном народе

"Не может встать": Сраженная раком Вайкуле плюхнулась в конвульсиях при всем честном народе

О состоянии Лаймы Вайкуле ходят тревожные разговоры.
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Рак сразил закадычную подружку Аллы Пугачевой много лет назад. Болезнь артистки долгое время была в ремиссии, однако в последнее время вокруг здоровья знаменитой блондинки ходят тревожные слухи. Поговаривают, мол, онкология вновь настигла Лайму Вайкуле.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Как бы там ни было, певица предпочитает не комментировать подобные разговоры. Более того, она продолжает выступать за границей, давая новые концерты. На днях артистка вновь вышла на сцену, а коротким роликом с репетиции поделилась со своими подписчиками в соцсетях. Однако восторга не вызвала: как пишет РИА ФАН, многим поклонникам показалось вульгарным и пошлым поведение артистки.

На ролике всегда эффектная и энергичная Лайма Вайкуле плюхнулась на сцену при всем честном народе – музыкантах и сотрудниках. Сидя на краю, она небрежно раздвинула ноги и принялась петь любимую многими композицию "Я вышла на Пикадилли". В какой-то момент звезда стала дрыгать левой рукой, видимо, пританцовывая, однако это больше смахивает на конвульсии.

"Вид не очень, мягко говоря. Взрослая женщина не может встать и петь нормально на сцене", – приводит слова возмущенных пользователей ОСН.

В конце концов народ признал, что 68-летняя Лайма Вайкуле уже не в том возрасте, когда можно позволить себе "раскорячиться" на сцене, даже если это репетиция.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лайма Вайкуле. Фото: Alexander Keltik / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 октября 2022, 10:44 Источник: Соцсети • Требует проверки
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