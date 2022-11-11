Жуткая грызня: Злющая Успенская вмазала кулаком по лицу унижающему женщин Киркорову

Началось все с гневного выпада в адрес Наргиз Закировой: прямо со сцены он обматерил экс-коллегу так, что у зрителей этого чуть уши не завяли! Потом переключился на Вику Боню, которая упрекнула его в том, что он не имеет права так общаться с женщинами. К слову, на Филиппа Киркорова накинулась и публика, обвиняя в унижении слабого пола.
Как оказалось, это далеко не все люди, с которыми повздорил артист. Накануне кадры жуткой грызни опубликовал Сергей Лазарев – именно с ним и поругался певец. Что же не поделили звезды? Всему виной талантливые финалисты шоу "Ну-ка, все вместе". Заключительный выпуск вот-вот выйдет на экраны, но тизер выглядет очень многообещающим!
Как передает РИА ФАН, у Сергея Лазарева, который возглавляет сотню членов жюри, сдали нервы, потому он гневно накинулся на Филиппа Киркорова, а тот в суровой форме ему ответил.
"Вот вам сильная песня! Эмоциональная? Да! Голос показала? Да! Что еще нужно?", – воскликнул сладкоголосый музыкант.
В центре конфликта, судя по всему, оказалась и Любовь Успенская. На одном из кадров видно, как она вмазала поп-королю кулаком по лицу. Правда, не понятно, что стало причиной. Вполне возможно, что удар Филиппа Киркорова был в шуточной форме, но артистка с каменным выражением выглядит злющей!