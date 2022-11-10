Разборки за кулисами: названа сенсационная причина избиения Киркоровым мужчины

Во время концерта Филиппа Киркорова в Казахстане артист вновь выставил на всеобщее обозрение свой взрывной характер. Исполняя одну из песен, артист решил спуститься в зрительный зал. Но история закончилась не красивыми кадрами и довольными фанатками, а избиением охранника.
В руках у Филиппа Киркорова был букет роз, которыми он несколько раз ударил своего охранника. Позже, представители артиста причину агрессивного поведения объяснили так: охрана не пускала поклонниц к артисту. Но вот музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что дело обстоит совсем иначе. Пятому каналу он назвал сенсационную причину избиения мужчины.
"Причина кроется в каких-то закулисных отношениях", — говорит Соседов. По его мнению, между охранников и Киркоровым давно существуют какие-то нерешенные конфликты, а ситуация с поклонницами лишь стала последней каплей. Возможно, что ранее охранник уже провинился перед именитой звездой.
С другой стороны, критик предполагает, что удар букетом может быть и дружеским жестом. Поскольку в распоряжении шоумена нет видео с концерта, ему сложно сказать, с какой силой Филипп Киркоров набросился на персонал.