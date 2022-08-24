Осталось у разбитого корыта: любовник Калашниковой изменил с Бузовой

Слухи о романе Ольги Бузовой с бойфрендом Анны Калашниковой банкиром Иваном Семеновым набирают обороты. Не успели сплетники полакомиться новостями, что Ольга и Иван вместе посетили день рождения родного брата Семенова, а так же в красках обсудить, подаренные "поющей ведущей" браслет и туфли, общей стоимостью почти в два миллиона рублей, как у них появился новый повод.



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