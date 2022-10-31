Конец сказки: плешивый Дибров оставил жену кувыркаться с первым встречным

Популярный российский, журналист, телеведущий и продюсер Дмитрий Дибров была женат четырежды. Крайний брак он заключил в 2009 году. Супруга – фотомодель Полина Диброва – родила для шоумена троих сыновей: Александра, Федора и Илью.
Однако в канун Хэллоуина дети и супруга остались без внимания ведущего интеллектуальной программы "Кто хочет стать миллионером?". Праздничная сказка прошла без главы семейства. Конечно, звезда телевидения всегда пользовалась популярностью у женщин, однако со временем 62-летний шоумен начал терять роскошную шевелюру и лавры мачо.
Собирается ли Дмитрий Дибров разводиться в четвертый раз, сказать очень сложно. Не исключено, что он оставил семью на праздник банально из-за высокой занятости. Так или иначе, супруге шоумена пришлось прыгать, танцевать, махать руками и кувыркаться перед первым встречным.
Она пригласила домой целую толпу гостей, чтобы устроить для наследников костюмированное шоу. Сама Полина Диброва вырядилась в костюм призрака, накинув на себя белую простыню с прорезями в области глаз и рта.
Супруга Дмитрия Диброва даже зарядила поклонников праздничным настроением, показав свои пляски в социальных сетях. Она выложила ролик под песню This Is Halloween. На кадрах было видно, что гости звездной четы идею поддержали и пришли в костюмах различных мистических персонажей. Не хватало в доме только хозяина семейства.