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Шоу-бизнес
Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки

Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки

10 ноября Тина Канделаки празднует день рождения. Ей исполняется 47 лет.
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Тина Канделаки по праву считается одной из самых известных женщин страны. Она прошла тернистый путь от рядовой ведущей одного из грузинских каналов до звезды российского медиапространства, прославилась как журналистка и общественный деятель, построила блестящую карьеру на телевидении. Не менее насыщенной всегда была и личная жизнь знаменитости.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Первую серьезную любовь телеведущая встретила еще на заре своей карьеры в столице. Звезде было всего 22 года, когда судьба свела ее с предпринимателем Андреем Кондрахиным. Будущие супруги познакомились на телестудии, куда мужчина приехал с целью заказать рекламу, с тех пор не расставались. Взаимная симпатия переросла в серьезные отношения, а через пару лет – в свадьбу.

В 2000-м Тина подарила мужу дочь Меланию, а в следующем году родила сына Леонтия. Несмотря на появление наследников, супругам не удалось сохранить отношения. Брак распался в 2010 году. Поговаривали, якобы одной из причин для расставания стали измены Канделаки.

В Сети не раз ходили слухи, что в семье случился разлад. Однако в 2006-м личная жизнь телеведущей особенно заинтересовала общественность. Она попала в серьезное ДТП в Ницце вместе с Сулейманом Керимовым и поначалу отрицала свое присутствие в машине с миллиардером. Сплетники тут же начали приписывать Канделаки и Керимову роман, но звезда опровергла слухи и заявила, что их с олигархом связывают только приятельские отношения.

Как бы там ни было, через четыре года после громкой истории грянул развод. Тина нелегко переживала расставание, к тому же, оно выпало на тяжелый период, когда скончался ее отец. К счастью, журналистке удалось пройти через это испытание и встретить новую любовь.

Через некоторое время после развода ведущая познакомилась с Василием Бровко. Мужчина оказался на 11 лет моложе звезды, но разница в возрасте не стала для них помехой. В 2014 году влюбленные тайно поженились. Супруги до сих пор вместе, но общих наследников у них пока не появилось.

Если на момент знакомства с Канделаки Бровко еще только начинал свой путь в бизнесе, то теперь все изменилось. Супруг телеведущий занимает высокую должность в госкорпорации "Ростех" и может похвастаться успешной карьерой. Журналистка гордится мужем и называется его одаренным человеком. Судя по всему, в семье царит идиллия и взаимопонимание.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Тина Канделаки. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2022, 13:59 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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