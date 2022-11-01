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Шоу-бизнес
"Это заказ": сбежавшую за границу Пугачеву призвали осудить за ужасный поступок

"Это заказ": сбежавшую за границу Пугачеву призвали осудить за ужасный поступок

Алла Пугачева сказала то, за что ей прощения нет, считает музыкальный критик Сергей Соседов.
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Этой осенью Алла Пугачева улетела вместе со своими детьми в Израиль, судя по всему, за новой жизнью. Вслед жена Максима Галкина* назвала россиян "холопами", которые стали "рабами". Конечно, из-за такого высказывания некогда обожаемая миллионами артистка подверглась опале.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По мнению Сергея Соседова, Пугачева сказала ужасные вещи. Мол, это недопустимо вообще ни для кого. Журналист считает, что исполнительница песни "Айсберг" должна быть осуждена общественностью, и 73-летней певице не место в рейтинге лучших артистов страны.

Дело в том, что 1 ноября ВЦИОМ представил топ артистов России-2022, в котором Алла Борисовна заняла второе место, уступив Полине Гагариной. Рейтинг был составлен якобы на основании опроса россиян, во что Соседов не верит. Музыкальный критик предположил, что в этот топ Пугачеву поместили заинтересованные лица.

"Это какой-то заказ в виду того, что какие-то пятые колонны существуют, чтобы ее как-то реабилитировать", – высказал мнение Сергей.

В отличие от Аллы Пугачевой, Полина Гагарина действительно заслуженно занимает лидирующие позиции в подобных рейтингах. А супруга Максима Галкина*, как отметил Сергей Соседов, уже не поет "100 лет".

* внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 18:59 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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