"Освобождение": жалкий беглец Галкин* навсегда прощается с Пугачевой

Некогда популярный в России комик Максим Галкин* несколько месяц назад наплевал на своих поклонников и сбежал в Израиль. Наглый шоумен в погоне за конъюнктурой переквалифицировался из юмориста в политолога и обрушился с критикой в адрес руководства страны. Сегодня на гастролях он предпочитает больше комментировать политические события, нежели шутить и показывать пародии. Пока шоумена поддерживает его супруга Алла Пугачева... Но надолго ли это?
Народная артистка СССР долгое время хранила молчание, она решила вообще не влезать в политик до тех пор, пока Минюст РФ не наказал ее мужа. Пародиста в России внесли в список ионогенов. Примадонна отечественной эстрады взбунтовалась против этого решения, закатила громкий скандал и уехала к шоумену в Израиль.
Однако звезды не сошлись. В ноябре гороскопы певицы и артиста сулят им полноценное прощание. Максим Галкин* родился 18 июня 1976 года, он Близнецы. Алла Пугачева появилась на свет на 27 лет раньше, 15 апреля, она Овен.
По данным Пятого канала, родившимся под созвездием Близнецов в последнем месяце осени 2022 года предстоит расстаться с прошлым. Для них звезды приготовили "очищение и внутреннее освобождение". А у носителей знака Овна начнутся финансовые проблемы. Кстати, это вполне логично, ведь сегодня Алла Пугачева не выступает. Супругу и детей содержит Максим Галкин*.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.