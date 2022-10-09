Одержимые страхом летать: Пугачева, Долина и другие

Пока одни в ужасе ждут конец света, а другие кричат при виде пауков, эти певицы панически боятся перелетов на самолете. Аэрофобия мучает немало звезд, в числе которых Алла Пугачева, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Анжелика Варум и Анастасия Волочкова.

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