"Облысение": выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах

Народная артистка РФ Алла Пугачева со скандалом покинула территорию страны почти месяц назад. За это время лояльная публика артистка сильно уменьшилась — не все зрители простили Алле Борисовны спешный отъезд и громкие слова. Однако, остались и те, кто продолжает сопереживать Пугачевой. А поводов для беспокойства достаточно.
Так, в Сети стали появляться слухи об обострении неприятного недуга Аллы Пугачевой. Поговаривают, что состояние волос артистки чахнет на глазах, а скрывать проплешины становится все труднее. Выдравшая волосы звезда пока не комментирует проблему.
Врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала, что, как правило, причина кроется в проблемах с щитовидной железой. "Облысение объясняется гормональным спадом", — поясняет врач-косметолог.
Эксперт добавляет, что прикрыть жалкие патлы можно пересадкой волос, но все зависит от рекомендаций врачей. Кроме этого, такая процедура — это серьезный шаг, решится на который могут далеко не все. Алла Пугачева уже находится в солидном возрасте, когда любое изменение во внешности — большой стресс.
По слухам, пока Алла Борисовна спасается париками и накладными челками. Возможно, ради молодого мужа и двоих детей она все-таки решится пересадить волосы.