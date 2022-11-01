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Шоу-бизнес
"Облысение": выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах

"Облысение": выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах

Уехавшая в Израиль Алла Пугачева пугает поклонников своим видом.
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Народная артистка РФ Алла Пугачева со скандалом покинула территорию страны почти месяц назад. За это время лояльная публика артистка сильно уменьшилась — не все зрители простили Алле Борисовны спешный отъезд и громкие слова. Однако, остались и те, кто продолжает сопереживать Пугачевой. А поводов для беспокойства достаточно.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Так, в Сети стали появляться слухи об обострении неприятного недуга Аллы Пугачевой. Поговаривают, что состояние волос артистки чахнет на глазах, а скрывать проплешины становится все труднее. Выдравшая волосы звезда пока не комментирует проблему.

Врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала, что, как правило, причина кроется в проблемах с щитовидной железой. "Облысение объясняется гормональным спадом", — поясняет врач-косметолог.

Эксперт добавляет, что прикрыть жалкие патлы можно пересадкой волос, но все зависит от рекомендаций врачей. Кроме этого, такая процедура — это серьезный шаг, решится на который могут далеко не все. Алла Пугачева уже находится в солидном возрасте, когда любое изменение во внешности — большой стресс.

По слухам, пока Алла Борисовна спасается париками и накладными челками. Возможно, ради молодого мужа и двоих детей она все-таки решится пересадить волосы.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 15:46 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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