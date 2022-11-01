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Шоу-бизнес
Без головы: ускакавшую за бугор Андрееву насмерть растерзал дикий зверь

Без головы: ускакавшую за бугор Андрееву насмерть растерзал дикий зверь

Екатерина Андреева пошла на риск.
прочитано 377 раз

Знаменитая ведущая новостей, несмотря на свой строгий образ, настоящая авантюристка. Екатерина Андреева в очередной раз ускакала за бугор, откуда, как всегда, делится фотографиями и роликами.

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Известная брюнетка прибыла в Индию, где познает местные колориты. Звезда, к примеру, уже успела познакомиться с ядовитыми змеями! Причем вела себя настолько бесстрашно, что ее поклонники назвали "железной женщиной". Но общения с пресмыкающимися ей оказалось мало. Теледива отправилась в сафари на автомобиле с открытым верхом, где встретила настоящего тигра!

Кажется, что Екатерине Андреевой повезло, потому что хищник не причинил вреда непрошеным гостям. Врач-терапевт Юрий Серебрянский, услышав историю о путешествии ведущей, пришел в ужас от такой безалаберности. В его голове беспечную звезду насмерть растерзал зверь. Специалист отметил, что человек всегда должен сохранять рассудок, а ведущая, кажется, принимает такие опасные решения без головы на плечах.

"Голова должна быть у человека. Думаете, она нас послушает? Тигр, бывает, нападает на машину, на сидящих людей", – отметил медик.

Совет врача несомненно дельный. Но в жизни важно также не бросаться из крайности в крайность. Как передает "Царьград", в Самарской области задержали пастуха, у которого нашли при себе самодельное оружие: он объяснил, что носит его для защиты от диких животных. Впрочем, зная решительность Екатерины Андреевой, для будущих приключений ей было бы неплохо подумать о самообороне.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Екатерина Андреева. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 10:17 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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