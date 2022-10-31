"Он беременный что ли?": 60-летняя Андреева выкатила живот после близости с индусом

Уже почти месяц назад, 2 октября, бессменная ведущая программы "Время" была застукана в аэропорту Стамбула. Как чуть позже пояснила сама Екатерина Андреева , впереди ее ждало захватывающее путешествие.
Она отправилась через всю Турцию, прямо к Сирийской границе, чтобы побывать в городе Урфа, в котором, согласно преданиям жил пророк Авраам. Сообщила, что это ее "место силы", которое она хочет "подпитаться". После посещения знакового места Екатерина Андреева отправилась дальше, в Азию.
Накануне 60-летняя телеведущая поделилась в своем Телеграм канале серией фотографий из Индии. На них она сидит возле храма в невероятной близости с индусом. Мужчина, положивший руку на голову Екатерины Андреевой, оказался одним из местных гуру. Старец, чей живот Андреева выкатила в своих соцсетях, заслужил, однако, лишь насмешки со стороны подписчиков звезды Первого канала. Вместо того, чтобы проникнуться моментом, запечатленным на фотографии и вглядеться в глубокие глаза мудреца, некоторые из фолловеров не сдержались от неуместных шуток.
"Он беременный что ли?", "Что в животе? а ну доставай", – похихикали некоторые подписчики над импозантностью гуру.
Остальные же отметили позитивный настрой Екатерины Андреевой и вместе с ней загадали наступление светлого будущего.